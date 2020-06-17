Уведомления на почту для сайта на php

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$20
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен8 заявок573 просмотра

Для простого самописного сайта

PHP
5 лет назад
gringo126485
Марк 
33 года
5 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

Mihairu
Михаил 
25 лет
9 лет в сервисе
Был
14 часов назад
5 лет назад
$20
1 день
Результатом остался доволен, исполнитель учел требования, работа выполнена в срок.
Всегда на связи, оплата моментальная. Все вопросы, которые возникали в процессе работы, быстро решались. Однозначно рекомендую!

Заявки фрилансеров

Андрей
 
31 год
7 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Айк
 
27 лет
5 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
1 отзыв(-1)
5 лет назад
Епракси
 
32 года
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Дмитрий
 
33 года
11 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
47 отзывов
5 лет назад
Николай
 
28 лет
5 лет в сервисе
Был
месяц назад
13 отзывов
5 лет назад
Mihairu
Михаил 
25 лет
9 лет в сервисе
Был
14 часов назад
5 лет назад
Георгий
 
30 лет
6 лет в сервисе
Был
7 дней назад
7 отзывов
5 лет назад
Дмитрий
 
50 лет
17 лет в сервисе
Был
14 минут назад
364 отзыва
5 лет назад
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