Внести изменения в функционал сайта на Mobirise

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Закрытнет заявок591 просмотр

Нужно внести дополнения в функционал. В частности, открытие формы заказа в отдельном окне,

прокрутка фото(слайдер)  в отдельном окне, корзина.

Работа может проходить следующим образом :

 я передаю вам папку с файлами проекта. Вы вносите необходимые изменения ( предположительно - создание пользовательских блоков) и сдаете работу с измененными файлами.

Для работы необходимо наличие установленного Мобирайза.

5 лет назад
veresk22
Борис 
43 года
13 лет в сервисе
Был
2 года назад

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