Сделать лендинговую страницу - предложение услуги для юр.лиц - на основе разработанного прототипа Необходим опыт работы с ГИС системами. Сроки выполнения задания, оплата обсуждаются. Работаем на прямую с разработчиками. Компании ...
Внести изменения в функционал сайта на Mobirise
Нужно внести дополнения в функционал. В частности, открытие формы заказа в отдельном окне,
прокрутка фото(слайдер) в отдельном окне, корзина.
Работа может проходить следующим образом :
я передаю вам папку с файлами проекта. Вы вносите необходимые изменения ( предположительно - создание пользовательских блоков) и сдаете работу с измененными файлами.
Для работы необходимо наличие установленного Мобирайза.
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