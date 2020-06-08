Необходимо сделать скрипт, который будет делать возврат покупателя на основе отгрузки сделанной этому покупателю при достижении определенного статуса, а также менять склад для возврата. https://nimbusweb.me/s/share/4251073/i0l8zdy0q10193nieqbk 1. При достижении статуса "Возврат" в Мой склад, ...
Прием платежей онлайн через API Сбербанка на Joomla 1.5 + VirtueMart
Платформа: Joomla1.5 + VirtueMart 1.1.9.Для разработки есть тестовая копия сайта. Перенос изменений на рабочую версию
сайта только после успешного тестирования мной на тестовой копии. Перенос нужно
будет организовать так, чтобы время приостановки работы сайта было минимально.
Нужно:
· Добавить прием платежей банковской картой онлайн(через API Сбербанка) для определенных вариантов доставки. Для двух вариантов доставки оставить только оплату онлайн, остальные формы оплаты
отключить.
· Добавить два новых варианта доставки.
Подробное ТЗ: https://drive.google.com/file/d/1mAvCKUlrlu-mRwRGO-XU4niMrFI2XOpS/view?usp=sharing
Цена указана наобум. От вас: адекватная оценка стоимости работы и ориентировочные сроки.
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