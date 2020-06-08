Прием платежей онлайн через API Сбербанка на Joomla 1.5 + VirtueMart

$280
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки578 просмотров

Платформа: Joomla1.5 + VirtueMart 1.1.9.Для разработки есть тестовая копия сайта. Перенос изменений на рабочую версию

сайта только после успешного тестирования мной на тестовой копии. Перенос нужно

будет организовать так, чтобы время приостановки работы сайта было минимально.

Нужно:

· Добавить прием платежей банковской картой онлайн(через API Сбербанка) для определенных вариантов доставки. Для двух вариантов доставки оставить только оплату онлайн, остальные формы оплаты

отключить.

·  Добавить два новых варианта доставки.

Подробное ТЗ: https://drive.google.com/file/d/1mAvCKUlrlu-mRwRGO-XU4niMrFI2XOpS/view?usp=sharing

Цена указана наобум. От вас: адекватная оценка стоимости работы и ориентировочные сроки.

Joomla
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kl-rais
Райс 
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