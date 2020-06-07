Нужно написать и сопровождать несколько внутренних проектов на PHP + mysql. Требования: — отличные знания PHP и mysql — средние знания git (новые фичи и багфиксы в отдельных ветках, тест ...
Написать скрипт для копирования файлов и работы с БД
Привет фрилансер :)
Есть сайт-tube на DataLife Engine 14, Видеохостинг №1, №2 и №3 (все имеют API).
Что имею сейчас: я загружаю видео на сайт, который с помощью php скрипта грузит файл на видеохостинг №1 и делает запись в БД. Далее через некоторое время начинает работать второй php скрипт, который клонирует это видео с видеохостинга №1 на №2 и делает запись в БД об этом.
Так же в свою очередь на моем ПК есть прога, написанная на GO, которая отслеживает изменения в БД сайта, видит новые видео и скачивает мне их на ПК с видеохостинга №1. Собственно это для бэкапа и для дальнейших загрузок на другие видеохостинги.
Что нужно:
1. Нет проверки статусов файла на видеохостинге №2. Если файл был удален по DCMA или иным причинам, то файл не перезакачивается. Нужно сделать проверку статуса файлов и если файла нет, то закачать снова (из моего бэкапа на ПК).
2. Добавить видеохостинг №3. Из моего бэкапа сделать автоматическую загрузку на еще один видеохостинг.
Структура папок в бэкапе:
id-новости\id-новости.mp4
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