Написать скрипт для копирования файлов и работы с БД

Привет фрилансер :)

Есть сайт-tube на DataLife Engine 14, Видеохостинг №1, №2 и №3 (все имеют API).

Что имею сейчас: я загружаю видео на сайт, который с помощью php скрипта грузит файл на видеохостинг №1 и делает запись в БД. Далее через некоторое время начинает работать второй php скрипт, который клонирует это видео с видеохостинга №1 на №2 и делает запись в БД об этом.

Так же в свою очередь на моем ПК есть прога, написанная на GO, которая отслеживает изменения в БД сайта, видит новые видео и скачивает мне их на ПК с видеохостинга №1. Собственно это для бэкапа и для дальнейших загрузок на другие видеохостинги.

Что нужно:

1. Нет проверки статусов файла на видеохостинге №2. Если файл был удален по DCMA или иным причинам, то файл не перезакачивается. Нужно сделать проверку статуса файлов и если файла нет, то закачать снова (из моего бэкапа на ПК).

2. Добавить видеохостинг №3. Из моего бэкапа сделать автоматическую загрузку на еще один видеохостинг.

Структура папок в бэкапе:

id-новости\id-новости.mp4