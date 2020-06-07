Создать скрипт-приложение для Google Apps

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка471 просмотр

Есть таблица(google sheets) с данными и изображениями, есть шаблон карточек в google slides. Необходимо написать скрипт, чтобы создать слайды с карточками в соответствии с данными таблицы. И затем загрузить пдф версию полученной презентации.

5 лет назад
chernyshovandrew
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