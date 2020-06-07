Есть магазин на Wordpress (вукомерс). Нужно сделать способы доставки на странице оформления заказа. Способы доставки подтягиваются по рест API с другого сайта -> JSON. Выбранный способ доставки должен отправляться вместе с заказом (вот ...
Viber Bot
Необходимо создать Viber Bot, который будет ссылаться на таблицу в Excel, состоящую из 2 двух столбцов (условно, А и В) и большого количества строк. Необходимо, чтобы пользователь, пользуясь Ботом, ввел значение столбца "А" и Бот ему отобразил соответствующее значение из столбца "В" по той же строке.
Обсуждаемо дистанционно любым удобным способом.
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