Viber Bot

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт6 заявок606 просмотров

Необходимо создать Viber Bot, который будет ссылаться на таблицу в Excel, состоящую из 2 двух столбцов (условно, А и В) и большого количества строк. Необходимо, чтобы пользователь, пользуясь Ботом, ввел значение столбца "А" и Бот ему отобразил соответствующее значение из столбца "В" по той же строке. 

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