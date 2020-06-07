Необходимо создать Viber Bot, который будет ссылаться на таблицу в Excel, состоящую из 2 двух столбцов (условно, А и В) и большого количества строк. Необходимо, чтобы пользователь, пользуясь Ботом, ввел значение столбца "А" и Бот ему отобразил соответствующее значение из столбца "В" по той же строке.

Обсуждаемо дистанционно любым удобным способом.