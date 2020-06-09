Парсеры, скрипты, vk-api, боты для vK && Telegram, верстка, web-программировани, CSS/HTML/PHP/Kohana/Yii/Wordpress/MySQL/Javascript/Jquery/Vue.
Парсеры, скрипты, vk-api, боты для vK && Telegram, верстка, web-программирование, доработка/настройка AmoCRM, CSS/HTML/PHP/Kohana/Yii/Wordpress/MySQL/Javascript/Jquery/Vue. Быстро, профессионально и качественно!
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$30
средняя цена заказа
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нет принятых заявок
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нет постоянных заказчиков
4
безопасных платежей
Отзывы заказчиков
$30
10 баллов
3 года назад
Очень рекомендую данного исполнителя! Молниеносная связь через телеграмм! До ознакомления с проектом уже нашел решение! Крайне рекомендую! Обещал сделать за день а сделал за час! Очень доволен!
Ответный отзыв
Алексей, отличный заказчик! Четкая постановка задачи. Своевременное предоставление всех необходимых данных для решения задачи. Быстрая проверка и оплата. Однозначно рекомендую к сотрудничеству!
$40
10 баллов
3 года назад
Понравилось работать с Дмитрием. Профессионал своего дела. Несмотря на значительное изменение ТЗ, выполнил хорошо и качественно. Сотрудничеством довольны на 100%. Однозначно рекомендую! При необходимости обратимся еще
Ответный отзыв
Хорошо поработали
$14
10 баллов
3 года назад
быстро и по делу, проблема решена
Ответный отзыв
Все отлично. Были предоставлены все необходимые данные для решения вопроса. Быстрая проверка и оплата. Рекомендую к сотрудничеству!
$20
10 баллов
3 года назад
Спасибо большое! Все отлично реализовано, небольшие просьбы учтены
Ответный отзыв
Все супер! Сотрудничеством доволен!
$65
10 баллов
4 года назад
Дмитрий делал для нас расширение для браузера Хром. Работой довольны. Всегда оперативно и вежливо отвечал. Конечный результат мы получили именно такой каким задумывали и точно в срок. Спасибо за сотрудничество.
Ответный отзыв
Все отлично. Сотрудничеством доволен!
Веб-программирование
21 отзыв
$21/час
от $21от 1 часа
нет рейтинга