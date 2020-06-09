imdev

Дмитрий imdev

 
41 годРоссия/Ростов-на-Дону
10 лет на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Парсеры, скрипты, vk-api, боты для vK && Telegram, верстка, web-программировани, CSS/HTML/PHP/Kohana/Yii/Wordpress/MySQL/Javascript/Jquery/Vue.

Парсеры, скрипты, vk-api, боты для vK && Telegram, верстка, web-программирование, доработка/настройка AmoCRM, CSS/HTML/PHP/Kohana/Yii/Wordpress/MySQL/Javascript/Jquery/Vue. Быстро, профессионально и качественно!

PHPJavascriptWordPressMySQLHTMLCSSjQueryYiiamoCRMVue.js
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$30
средняя цена заказа
нет принятых заявок
нет постоянных заказчиков
4
безопасных платежей
Отзывы заказчиков
SeSea
41 годРоссия
12 лет в сервисе
Был
год назад
$30
10 баллов
3 года назад
Починить проверку пропусков
Очень рекомендую данного исполнителя! Молниеносная связь через телеграмм! До ознакомления с проектом уже нашел решение! Крайне рекомендую! Обещал сделать за день а сделал за час! Очень доволен!
Алексей, отличный заказчик! Четкая постановка задачи. Своевременное предоставление всех необходимых данных для решения задачи. Быстрая проверка и оплата. Однозначно рекомендую к сотрудничеству!
Ответный отзыв
klitavi
32 годаУкраина
8 лет в сервисе
Была
6 месяцев назад
$40
10 баллов
3 года назад
Автоматизировать создание таблицы по шаблону
Понравилось работать с Дмитрием. Профессионал своего дела. Несмотря на значительное изменение ТЗ, выполнил хорошо и качественно. Сотрудничеством довольны на 100%. Однозначно рекомендую! При необходимости обратимся еще
Хорошо поработали
Ответный отзыв
AlexShap
36 летБеларусь
7 лет в сервисе
Был
год назад
$14
10 баллов
3 года назад
Показать 404 вместо удаленных страниц
быстро и по делу, проблема решена
Все отлично. Были предоставлены все необходимые данные для решения вопроса. Быстрая проверка и оплата. Рекомендую к сотрудничеству!
Ответный отзыв
Maxtsurka
Максим 
38 летКазахстан
7 лет в сервисе
Был
месяц назад
$20
10 баллов
3 года назад
Сделать редирект определив по IP откуда пользователь
Спасибо большое! Все отлично реализовано, небольшие просьбы учтены
Все супер! Сотрудничеством доволен!
Ответный отзыв
komsomolo4ka
29 летРоссия
7 лет в сервисе
Была
4 года назад
$65
10 баллов
4 года назад
Сделать расширение для Chrome
Дмитрий делал для нас расширение для браузера Хром. Работой довольны. Всегда оперативно и вежливо отвечал. Конечный результат мы получили именно такой каким задумывали и точно в срок. Спасибо за сотрудничество.
Все отлично. Сотрудничеством доволен!
Ответный отзыв
Веб-программирование
21 отзыв
$21/час
от $21от 1 часа
нет рейтинга