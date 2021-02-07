Показать 404 вместо удаленных страниц

Поисковые системы (SEO)Завершен1 заявка363 просмотра
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Сайт на yii2, каждую неделю страницы какие-то удаляются, какие-то добавляются. Удаленные страницы не показывают 404, а показывают код с ошибкой (пример https://inspektorpraci.eu/o-firme/1779_vakansiya-raznorabochij-na-virobnictvo-nitok ).

404 существует, нужно его показывать для удаленных страниц.

Если есть решения лучше с точки зрения SEO (например, архив неактуальных ссылок), прошу предложить. 

Оплата webmoney, revolut, weblancer

3 года назад
AlexShap
36 летБеларусь
7 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
imdev
41 годРоссия
9 лет в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад
$14
1 день
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