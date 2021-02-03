Внутренняя оптимизация сайта

Поисковые системы (SEO)Закрыт16 заявок595 просмотров
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1. ускорить сайт (на выделенном сервере) Сайт fotoalt.ru

2. решить проблему с 404 ошибкой и дублями

3. проработать семантику на основе конкурентов

4. решить мелкие проблемы вроде перенаправлений на www, заркал и прочего

5. ускорить индексацию страниц сайта

6. сео проработка

На сайте окстор (опенкарт) установлены модули по сео и тегам, а так же др полезные модули позволяющие ускорить работу в том числе шаблонами

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3 года назад
inoi-z
40 летРоссия
5 лет в сервисе
Был
год назад