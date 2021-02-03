SEO сайта

$130
Поисковые системы (SEO)Закрыт11 заявок454 просмотра
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Закупка вечных и арендных ссылок (10-12 в мес.)

Закупка крауд-ссылок (10-12 в мес.)

Закупка SEO статей для сайта (4 в мес. на 2 500 символов каждая)

Отчет итоговый: о закупленных ссылках, размещенных статьях, средние позиции по Яндексу/Гуглу, позиция каждого ключа в сравнении с предыдущим периодом.

Регион: Калининградская область

3 года назад
mikinkin
31 годРоссия
6 лет в сервисе
Была
2 года назад
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