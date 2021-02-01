Настроить сео сайта

Поисковые системы (SEO)Закрыт17 заявок322 просмотра
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Нужно сделать полную настройку сео сайта.

Заиндексировать сайт в всех извесных посиковых системах

Удалить дубли страниц

Найти и переименовть ссылки на русском языке

Настроить переадресацию 404 и т.д.

3 года назад
Skaden
Юрий 
36 летПольша
5 лет в сервисе
Был
месяц назад
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