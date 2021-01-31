Продвижение роликов низкого качества в дорвейной сети

Привет! Сайт islamnews.ru Бюджет 10 т.р./мес. на всё. Есть своя бэкенд и фронтенд разработка, свои журналисты и свой дизайнер. Нужен частный SEO специалист, который сможет шаг за шагом улучшать показатели сайта в поисковых системах
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Необходимо прокачивать Youtube видео+Нафармить внешний траф (SEO, Youtube и тд)Задача получить сеошный трафик и максимально продвинуть ролик по ключевикамстраны us ca gb de fr au nzзапросы по названию прил под видеоПодробности после отклика
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