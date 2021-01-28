Регистрация сайта в каталогах

Ответственный, с опытом работы, без срыва сроков и дедлайнов! Сфера: продажа мебели, кухни, кроватей, больше 16 позиций (если есть опыт работы в данной сфере то жирный +) Проект новый, предлагайте свои варианты стратегий. Кейсы закрепляйте
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Наращивание ссылочной массы для сообщества ВК и Инстаграм, для роста в позициях поисковых систем. По вашим каталогам. Предлагайте с примерами и ценами.
- Похожие заказы
- Поисковые системы (SEO)22 заявкиЗакрыт3 года назад
Требуется специалист, умеющий продвигать сайты в Google по Европе, сайты на немецком языке в основном. Сайт связан с антиквариатом. Сайт на WordPress. Yoast SEO можно установить, но нужно не просто прописать meta и заголовки, а нужно offpage хорошо ...Поисковые системы (SEO)6 заявокЗакрыт3 года назад
Продвижение сайта зарубежномПоисковые системы (SEO)14 заявокЗакрыт3 года назад
Нужно разово выгрузить фразы конкурентов из SERPSTAT. Тематика - аренда авто в Сочи. Количество сайтов - 10.Поисковые системы (SEO)2 заявкиЗакрыт3 года назад
Добрый день! Необходимо долгосрочное сотрудничество по продвижению сайта по тематике "разработка программного обеспечения". Регион: пока что Украина, Казахстан, СНГ. Сайт старый. Ссылки на него ранее не покупались. Мы планируем вести блог (на 3х языках), соответственно нужно будет ...Поисковые системы (SEO)18 заявокЗакрыт3 года назад
[b]Общие сведения: [/b] Нужна разработка структуры [u]будущего[/u] информационного сайта-блога, посвященного экономии пользователей (физические и юридические лица) на покупках и услугах, покупках со скидками. В дальнейшем, на сайте будет реализован личный кабинет и взаимодействие Исполнителей с Заказчиками. ...Поисковые системы (SEO)13 заявокЗакрыт3 года назад
1. Внедрить разметку, и другие рекомендации SEO специалистов, подправить адаптивность ✔️ 2. Подготовить сайт для перевода на Украинский язык. url - profil.ua ✔️ Платформа: VirtueMart 3.0.18 Joomla! 3.6.5 Stable Ориентировочная оплата 9$ часПоисковые системы (SEO)1 заявкаЗакрыт3 года назад
- $200
Требуется человек, для подготовки и размещения статей на сайтах. На продолжительный срок, 4 проекта на данный момент вести нужно. Задача: 1. Заказ рерайт статьи в Адвего (2000 знаков). 2. Подготовка к размещению. (вставить ключевик и ссылку в статью. ...Поисковые системы (SEO)2 заявкиЗакрыт3 года назад
доброго времени суток, мне очень нравятся отзывы о вашей работе, я хотел бы знать, какую информацию мне необходимо предоставить для оптимизации сайта-визитки для частного предприятия и начала работы с вами?Поисковые системы (SEO)11 заявокЗакрыт3 года назад