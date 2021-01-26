1. Внедрить разметку, и другие рекомендации SEO специалистов, подправить адаптивность ✔️ 2. Подготовить сайт для перевода на Украинский язык. url - profil.ua ✔️ Платформа: VirtueMart 3.0.18 Joomla! 3.6.5 Stable Ориентировочная оплата 9$ час
SEO проектирование нового сайта, стоимость договорная
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Общие сведения:
Нужна разработка структуры будущего информационного сайта-блога, посвященного экономии пользователей (физические и юридические
лица) на покупках и услугах, покупках со скидками. В дальнейшем, на сайте будет
реализован личный кабинет и взаимодействие Исполнителей с Заказчиками.
Приоритетный продукт сайта: полезная информация (информационная часть + реклама) и комиссия сайта за сведение Исполнителей с
Заказчиками.
Регионы продвижения: без ограничений, пока только Россия.
Основные конкуренты: «АВИТО», «ЮЛА», «Из рук в руки», «YouDo» и другие.
Предварительные блоки (разделы) информационного сайта, где будут размещаться статьи:
1. Кредиты и долги;
2. Инвестирование и пенсия;
3. Налоги и иные платежи государству;
4. Недвижимость;
5. Образование и работа;
6. Бюджет личный и семейный;
7. Банки и страхование;
8. Калькуляторы;
9. Отдых и путешествия;
Готов выслать подбор слов для анализа семантики по каждому из разделов выше.
Что нужно сделать:
1. Работы исходя из Вашего опыта, которые нужно провести в момент SEO проектирования будущего информационного сайта;
2. Провести работу с семантикой, включая конкурентов, и собрать ядро – для будущей раскрутки сайта в основных
поисковиках;
3. Составить архитектуру сайта (вложенность каталога не превышает трех уровней, не считая главной страницы) с названиями разделов
(выше) + для каждого из разделов/страниц собрать семантику (кластеризовать
запросы) для копирайтера и наполнения контентом. Если есть возможность, нужна
также необходимая перелиновка, проект меню навигации;
4. Дальнейшее сотрудничество по созданию/раскрутке сайта SEO – обсуждается отдельно от этого задания и по результатам.
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