SEO проектирование нового сайта, стоимость договорная

Общие сведения:

Нужна разработка структуры будущего информационного сайта-блога, посвященного экономии пользователей (физические и юридические

лица) на покупках и услугах, покупках со скидками. В дальнейшем, на сайте будет

реализован личный кабинет и взаимодействие Исполнителей с Заказчиками.

Приоритетный продукт сайта: полезная информация (информационная часть + реклама) и комиссия сайта за сведение Исполнителей с

Заказчиками.

Регионы продвижения: без ограничений, пока только Россия.

Основные конкуренты: «АВИТО», «ЮЛА», «Из рук в руки», «YouDo» и другие.

Предварительные блоки (разделы) информационного сайта, где будут размещаться статьи:

1. Кредиты и долги;

2. Инвестирование и пенсия;

3. Налоги и иные платежи государству;

4. Недвижимость;

5. Образование и работа;

6. Бюджет личный и семейный;

7. Банки и страхование;

8. Калькуляторы;

9. Отдых и путешествия;

Готов выслать подбор слов для анализа семантики по каждому из разделов выше.

Что нужно сделать:

1. Работы исходя из Вашего опыта, которые нужно провести в момент SEO проектирования будущего информационного сайта;

2. Провести работу с семантикой, включая конкурентов, и собрать ядро – для будущей раскрутки сайта в основных

поисковиках;

3. Составить архитектуру сайта (вложенность каталога не превышает трех уровней, не считая главной страницы) с названиями разделов

(выше) + для каждого из разделов/страниц собрать семантику (кластеризовать

запросы) для копирайтера и наполнения контентом. Если есть возможность, нужна

также необходимая перелиновка, проект меню навигации;

4. Дальнейшее сотрудничество по созданию/раскрутке сайта SEO – обсуждается отдельно от этого задания и по результатам.