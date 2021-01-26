Найти ошибку в SEO по мультирегиональстью сайта сайт по городам почти не ранжируется и плохо ранжируется по СПБ именно в поиске яндекс по гугл всё в порядке ресурс corretto .ru Надо найти ошибку, сделка выполнена, если после исправления позиции ...
Консультация по настройке целей Яндекс Метрики для магазина
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Для магазина настроен счетчик и цели. При проходе по сайту по целевым страницам в консоли есть отметка о срабатывании цели, цель по url даже отображается в общем отчете посещаемости, но в отчете по конверсиям пусто.
Требуется: посмотреть счетчик и страницы, определить причину проблем и дать рекомендации по устранению.
Требования к исполнителям: большой опыт по данной теме, быть на связи в скайпе во время работы. Аккуратность, обязательность.
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