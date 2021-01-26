Консультация по настройке целей Яндекс Метрики для магазина

Для магазина настроен счетчик и цели. При проходе по сайту по целевым страницам в консоли есть отметка о срабатывании цели, цель по url даже отображается в общем отчете посещаемости, но в отчете по конверсиям пусто.

Требуется: посмотреть счетчик и страницы, определить причину проблем и дать рекомендации по устранению.

Требования к исполнителям: большой опыт по данной теме, быть на связи в скайпе во время работы. Аккуратность, обязательность.