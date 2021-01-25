Сделать мета теги: тайтлы и дескрипшн в экселе

Поисковые системы (SEO)Закрыт8 заявок315 просмотров
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Здравствуйте, нужно сделать мета теги: тайтлы и дескрипшн для сайта https://metr2.by/

Одно но, доступы для сайта предоставить не могу. 

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3 года назад
artemreklama
Артем 
27 летБеларусь
3 года в сервисе
Был
год назад