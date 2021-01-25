Собрать семантику под каталог. Пересобрать структуру каталога.

Есть сайт https://elhim-iskra.com_ru/ (нижнее подчеркивание поменяйте на точку)

У него каталог состоит из трех разделов. Нужно:

1. Составить максимально большое семантическое ядро, исходя из этого каталога.

2. Создать новую структуру на основе семантического ядра. Мне нужна схема новой структуры разделов каталога. Идеально было бы прям что бы к какому разделу какие позиции прикрепляются.

Вот тут https://www.energo-e_ru/ (нижнее подчеркивание поменяйте на точку) что то похожее уже реализовано. Нужно проделать аналогичную работу с моим сайтом, только учитывая его специфику.