SEO-специалист со знанием CMS Битрикс

Поисковые системы (SEO)Закрыт19 заявок362 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Дано: новый молодой сайт, mstc-m.ru - строительно-транспортная компания, регион работы (Московская область, можайский район). Требуется помощь в плавной постепенной раскрутке сайта. Нужно не агентство, а специалист (Опыт работы с сайтами на CMS Bitrix, в идеале - умение работать руками в Битрикс).

Что нужно сделать:

- Составить расширенное семантическое ядро и снять позиции.

- Внутренние факторы: выявить технические и seo-ошибки и исправить (либо проконтролировать их внесение программистом), скорректировать тексты страниц под SEO при необходимости (будет выдан перечень приоритетных направлений компании/услуг, с которыми надо работать).

- Внешние факторы: составить план улучшений.

#битрикс

3 года назад
fedorovao
35 летРоссия
7 лет в сервисе
Была
2 месяца назад