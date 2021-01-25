SEO-специалист со знанием CMS Битрикс

Дано: новый молодой сайт, mstc-m.ru - строительно-транспортная компания, регион работы (Московская область, можайский район). Требуется помощь в плавной постепенной раскрутке сайта. Нужно не агентство, а специалист (Опыт работы с сайтами на CMS Bitrix, в идеале - умение работать руками в Битрикс).

Что нужно сделать:

- Составить расширенное семантическое ядро и снять позиции.

- Внутренние факторы: выявить технические и seo-ошибки и исправить (либо проконтролировать их внесение программистом), скорректировать тексты страниц под SEO при необходимости (будет выдан перечень приоритетных направлений компании/услуг, с которыми надо работать).

- Внешние факторы: составить план улучшений.

#битрикс