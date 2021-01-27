SEO специалист

Здравствуйте, дорогие исполнители.

Нам необходим в команду специалист с хорошим знанием продвижения в сети Google и Яндекс.

Мы международная компания, существующая на российском рынке более 15 лет и более 4 лет на международном. Мы занимаемся полиграфической продукцией и предоставлением услуг по печати. У нас имеется 9 сайтов и 1 находится в разработке.

Зарплата 50-70к по результатам собеседования. При показании хороших результатов будет +% от общих продаж.

WhatsApp +79500509538

Telegram @maxmentorov