Сео оптимизация сайта + продвижение в поисковиках

Ищем профессионала для работы на постоянной основе над проектом в сфере питания/здоровья.

Задача: вывести сайт в топ по широкому спектру ключевых слов (низкой и средней сложности) в английском (Google), а также ру сегменте (Google + Yandex).

На данный момент сайт является полностью пустым (домену больше года).

Более подробная информация при обсуждение.