Сео оптимизация сайта + продвижение в поисковиках

Поисковые системы (SEO)Закрыт20 заявок501 просмотр
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Ищем профессионала для работы на постоянной основе над проектом в сфере питания/здоровья.

Задача: вывести сайт в топ по широкому спектру ключевых слов (низкой и средней сложности) в английском (Google), а также ру сегменте (Google + Yandex). 

На данный момент сайт является полностью пустым (домену больше года).

Более подробная информация при обсуждение.

3 года назад
avto-region
Игорь 
35 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
2 года назад