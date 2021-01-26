Подготовка и размещение статей на сайтах

$200
Поисковые системы (SEO)Закрыт2 заявки379 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Требуется человек, для подготовки и размещения статей на сайтах. На продолжительный срок, 4 проекта на данный момент вести нужно.

Задача:

1. Заказ рерайт статьи в Адвего (2000 знаков).

2. Подготовка к размещению. (вставить ключевик и ссылку в статью. Данные предоставляем).

3. Разместить на сайте. (Админка Joomla. Список сайтов предоставляем. Дополнительно сайты для размещения нужно будет выбирать по предоставленным нами критериям в Миралинкс).

4. Размещенный урл закинуть в smm planer (покажем как).

5. Добавить урл размещения в отчет в таблицу xls в GoogleDoc.

В день нужно размещать примерно 3-5 статьи

Кто готов взяться, оставляйте свои заявки под этим заданием с примерами подобных работ. Приоритет исполнителям со списком своих сайтов, готовых для размещения статей.

Выбранный исполнитель получит полное ТЗ и алгоритм работы. Созвонимся, все покажу и объясню на демонстрации своего экрана через zoom.

Оплата вам за заказ и размещение статьи = 100 ₽ (стоимость написания статьи на бирже и стоимость размещения оплачивается на бирже нами). Выплаты (5х100 ₽ х 30 дней = 15000 ₽) раз в неделю в пятницу на карту банка или Яндекс Деньги.

3 года назад
webpromouter
Алексей 
45 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
15 часов назад
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