Подготовка и размещение статей на сайтах

Требуется человек, для подготовки и размещения статей на сайтах. На продолжительный срок, 4 проекта на данный момент вести нужно.

Задача:

1. Заказ рерайт статьи в Адвего (2000 знаков).

2. Подготовка к размещению. (вставить ключевик и ссылку в статью. Данные предоставляем).

3. Разместить на сайте. (Админка Joomla. Список сайтов предоставляем. Дополнительно сайты для размещения нужно будет выбирать по предоставленным нами критериям в Миралинкс).

4. Размещенный урл закинуть в smm planer (покажем как).

5. Добавить урл размещения в отчет в таблицу xls в GoogleDoc.

В день нужно размещать примерно 3-5 статьи

Кто готов взяться, оставляйте свои заявки под этим заданием с примерами подобных работ. Приоритет исполнителям со списком своих сайтов, готовых для размещения статей.

Выбранный исполнитель получит полное ТЗ и алгоритм работы. Созвонимся, все покажу и объясню на демонстрации своего экрана через zoom.

Оплата вам за заказ и размещение статьи = 100 ₽ (стоимость написания статьи на бирже и стоимость размещения оплачивается на бирже нами). Выплаты (5х100 ₽ х 30 дней = 15000 ₽) раз в неделю в пятницу на карту банка или Яндекс Деньги.