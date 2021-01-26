Требуется человек, для подготовки и размещения статей на сайтах. На продолжительный срок, 4 проекта на данный момент вести нужно. Задача: 1. Заказ рерайт статьи в Адвего (2000 знаков). 2. Подготовка к размещению. (вставить ключевик и ссылку в статью. ...
Перевод Joomla VirtueMart магазина, SEO адаптация
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
1. Внедрить разметку, и другие рекомендации SEO специалистов, подправить адаптивность ✔️
2. Подготовить сайт для перевода на Украинский язык. url - profil.ua ✔️
Платформа:
VirtueMart 3.0.18
Joomla! 3.6.5 Stable
Ориентировочная оплата 9$ час
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