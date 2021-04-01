Хотелось бы научиться продвигаться под Google. Прошу предложить план занятий(что будем обсуждать-изучать). Закупка ссылок, структура сайта, анализ конкурентов, другие методы. Платить могу 500 рублей за час занятий(чуть меньше 6 долларов), но заниматься бы ...
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- $6Продвижение в GoogleПоисковые системы (SEO)2 заявкиЗакрытмесяц назад
- Поисковые системы (SEO)5 заявокЗакрыт2 месяца назад
Продвижение в google maps, отзывыПродвижение в GoogleЗакрытгод назад
- $350
О нас: прямой рекламодатель, партнерская СРА-сеть. Ниша, гео - нутра, офферы на Бурж (Европа, Азия, Латам). Цель: привлечение новых веб-мастеров, привлечение новых целевых регистраций. [b]Первая задача[/b]Провести анализ и разработать стратегию. Посмотреть и проанализировать контекстную рекламу конкурентов. Сформировать ...Аудит сайтаСемантическое ядроРекламная кампанияПродвижение в GoogleКонтекстная реклама2 заявкиЗакрытгод назад
Приветствую вас, коллеги. Имеется сайт тематика Gambling для продвижения в Google Ранее сайт продвигался, затем 4 мес простоя по понятным причинам. Имеется уже список запросов которые надо будет продвинуть , Но хотелось бы с исполнителем проговорить все, возможно ...Продвижение в GoogleПоисковые системы (SEO)8 заявокЗакрыт2 года назад
Нужны доработки по заголовкам H1, H2, H3 и настройка продвижения в Google и ЯндексTildaПродвижение в GoogleПоисковые системы (SEO)10 заявокЗакрыт2 года назад
- $200
Есть сайт о беттинге в России, нужна: 1) Стратегия продвижения на пару месяцев 2) Продолжить формирование СЯ 3) ТЗ копирайтерам Кому интересно, пишите ставку за час работы и за месяц работы.Продвижение в GoogleЗакрыт2 года назад
[b]Требуемый опыт работы: 1-3 года[/b] Мы - “Уральская Горная Компания” — стабильно растущее и динамически развивающееся торгово-промышленное объединение, занимаем ведущие позиции в России по поставкам строительных, бортовых, архитектурных изделий из гранита, мрамора, плитняков, ландшафтных камней. ...Продвижение в GoogleПоисковые системы (SEO)8 заявокЗакрыт2 года назад
Нужен человек, который будет отвечать за продвижение канала на YouTube. От выгрузки готового материала до его продвижения через Google ADS. Иными словами - таргетолог. Тематика: украинская политикаGoogle AdsПродвижение в GoogleСоциальные сети (SMM и SMO)8 заявокЗакрыт2 года назад
Необходимо: - Доделать сайт с технической точки зрения и оптимизовать мобильную версию. - Добавить версию сайта на дополнительном языке кроме английского (всего языков должно быть 2) - Ускорить процесс загрузки картинок и пр. слишком долго грузит на данный ...WordPressПродвижение в GoogleПоисковые системы (SEO)14 заявокЗакрыт2 года назад
Имеется сайт по накрутке подписчиков, лайков, просмотров постов в инстаграм. Требуется его продвижение в Google ads. Таргет США. Ищем специалиста на постоянной основе.Google AdsПродвижение в GoogleСоциальные сети (SMM и SMO)5 заявокЗакрыт3 года назад
Нужно с нуля разработать интернет-магазин контрольно-измерительного оборудования на OpenCart, с учетом оптимизации и продвижения в Google. Технические параметры, которые нужны по окончанию базовых работ прилагаем в файле на Google Disc: https://drive.google.com/drive/folders/1yUBKxVZBPPpSfcndPR8FEjPo0zD4isQD?usp=sharing По ссылке также приблизительная схема главной ...OpenCartПродвижение в GoogleИнтернет-магазины10 заявокЗакрыт3 года назад
Требуется специалист, умеющий продвигать сайты в Google по Европе, сайты на немецком языке в основном. Сайт связан с антиквариатом. Сайт на WordPress. Yoast SEO можно установить, но нужно не просто прописать meta и заголовки, а нужно offpage хорошо ...WordPressСайт на WordPressПродвижение в GoogleЗакрыт3 года назад
Есть интернет сайт Шашлыка, нужно настроить в google граматно что бы заходили клиенты и покупали продукциюПродвижение в GoogleКонтекстная реклама18 заявокЗакрыт3 года назад
- $6
Пока базовый набор. Прошу предложить план занятий(что будем обсуждать-изучать). Интересует продвижение в Google. Закупка ссылок, структура сайта, анализ конкурентов, другие методы. Платить могу 400 рублей за час занятий(чуть меньше 6 долларов), но заниматься бы хотел на постоянной основе.Продвижение в GoogleПоисковые системы (SEO)нет заявокЗакрыт3 года назад
Здравствуйте, интернет магазин обуви sezon.ua, органический трафик https://prnt.sc/ursao3 прописаны title, description, alt-title для изображений, написаны тексты для категорий. Интересует продвижение в Google регион Украина. Стоимость и что предлагаете сделать?Продвижение в GoogleПоисковые системы (SEO)22 заявкиЗакрыт3 года назад
Ищу специалиста по продвижению в Google Ads на Youtube.Интересует именно видеореклама на Youtube в формате Video Discovery и In-stream. На данный момент речь идет не о рекламных роликах, а о контентных видео на канале, которые выходят ...Контекстная реклама7 заявокЗакрыт3 года назад
Ищу специалиста по продвижению в Google Ads на Youtube .Интересует именно видеореклама наYoutube в формате Video Discovery и ln-stream На данный момент речь идет не о рекламных видео,а о контентных видео на канале, которыевыходит с определенной ...Контекстная реклама8 заявокЗакрыт3 года назад
- $83
Ищу специалиста по продвижению в Google Ads на Youtube. Интересует именно видеореклама на Youtube в формате Video Discovery и In-stream На данный момент речь идет не о рекламных видео, а о контентных видео на канале, которые выходит ...Видеомонтаж3 заявкиЗакрыт3 года назад
Ищу специалиста по продвижению в Google Ads на Youtube. Интересует видеореклама наYoutube в формате Video Discovery и In-stream.Необходимо создать и запустить рекламу на Youtube канале о моде и стиле. На канале будут выходить видео с ...Контекстная реклама6 заявокЗакрыт3 года назад