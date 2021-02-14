Необходимо на базе b2b сайта на движке OpenCart, создать личный кабинет агента по выдаче товара. Суть проекта такова. Наша компания передаёт товары в точки выдачи (агентам по выдаче товара), по типу тех что выдают OZON, BoxBerry, Avito, ...
Разработка нового интернет-магазина оборудования на OpenCart
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно с нуля разработать интернет-магазин контрольно-измерительного оборудования на OpenCart, с учетом оптимизации и продвижения в Google. Технические параметры, которые нужны по окончанию базовых работ прилагаем в файле на Google Disc:
https://drive.google.com/drive/folders/1yUBKxVZBPPpSfcndPR8FEjPo0zD4isQD?usp=sharing
По ссылке также приблизительная схема главной страницы, точные тексты для меню каталогов и ориентировочные примеры страниц интернет-магазинов КИПИА оборудования.
Интересуют сроки работ и общая цена.
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