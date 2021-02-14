Создание личного кабинета агента по выдаче товара на движке OpenCart

Необходимо на базе b2b сайта на движке OpenCart, создать личный кабинет агента по выдаче товара.

Суть проекта такова.

Наша компания передаёт товары в точки выдачи (агентам по выдаче товара), по типу тех что выдают OZON, BoxBerry, Avito, IML и прочие.

Дальше мы отправляем клиента в эту точку выдачи, он приходит осматривает товар, если всё устраивает оплачивает и забирает товар.

Агент в личном кабинете (который и требуется создать) проводит продажу с регистрацией чека у ОФД (оператора фискальных данных) и печатает копию электронного чека.

Регистрацию чека в ОФД и изменение порядка регистрации клиента в БД сайта. как раз таки и нужно сделать, это и будут основные изменения.

У ОФД есть модуль для OpenCart, его можно и нужно использовать для реализации ТЗ. Но ни что не мешает написать обмен с ОФД по их APi спецификации.

Подробное ТЗ, пример обмена с ККМ на языке "Си" (1С7), Api Спецификация ОФД и полные перечень тегов (значений регистров ККМ) в соответствии с 54-ФЗ — в аттаче.

БЮДЖЕТ - обсуждаем!

Заготовка сайта тестового доступа:

https://a001.at5.su

Пользователь:

[email protected]

99CzwC4Q

https://a001.at5.su/admin

Админ:

admin

99CzwC4Q