Германская локализация. Opencart

Нужно разработать не сложный интернет магазин компании, связанной с техникой для склада. Дизайна нет, его нужно тоже отдельно сделать. CMS - любая
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Здравствуйте. Есть такой сайт https://mozabrick.de/. CMS Opencart 2.3
Нужно установить германскую языковую версию.
А так же локализовать корзину (симпла).
Так же скрыть модули с доставкой и выбором города в корзине, карточке товара и шапке.
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