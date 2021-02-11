Разработать интернет магазин складской компании

Интернет-магазиныЗакрыт21 заявка1773 просмотра
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Нужно разработать не сложный интернет магазин компании, связанной с техникой для склада.

Дизайна нет, его нужно тоже отдельно сделать. CMS - любая

3 года назад
gtreshchev
Георгий 
20 летРоссия
3 года в сервисе
Был
10 месяцев назад
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