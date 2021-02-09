Разработать сайт интернет магазин с парсингом

Здравствуйте!Необходимо разработать программную часть сайта и наятнуть верску.Сайт предпочтительно сделать на фрейморке Ларавел, но возможны и другие варинаты.Сайт по сути интернет магазин, который регулярно (раз в неделю) парсит информацию с 3х сайтов, затем количество может увеличиться:https://1belagro.com/clients/isa.phphttps://new.optorg.ru/http://np26.ru/На одном сайте есть возможность интеграции, на других такой интеграции нет.Проект будет развиваться и потребуется его обслуживание.