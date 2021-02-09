Сделать сайт на Wordpress

создать интернет магаэин
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется создать интернет-магазин на ВП используя готовые макеты из фигмы
После вашей работы у нас должна быть возможность редактирования страниц с админки вп
Ссылки на макеты и доступ к файлам фигмы предоставлю
Начать нужно сразу
Оплата постранично
ТРЕБУЕТСЯ СПЕЦИАЛИСТ КОТОРЫЙ ГОТОВ ДЕЛАТЬ РАБОТУ БЫСТРО!
Бюджет 30000 рублей
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