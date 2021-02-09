Сделать сайт на Wordpress

Интернет-магазиныЗакрыт6 заявок1959 просмотров
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Требуется создать интернет-магазин на ВП используя готовые макеты из фигмы

После вашей работы у нас должна быть возможность редактирования страниц с админки вп

Ссылки на макеты и доступ к файлам фигмы предоставлю

Начать нужно сразу

Оплата постранично

ТРЕБУЕТСЯ СПЕЦИАЛИСТ КОТОРЫЙ ГОТОВ ДЕЛАТЬ РАБОТУ БЫСТРО!

Бюджет 30000 рублей

WordPressСайт на WordPress
3 года назад
guest_16129656555962
3 года в сервисе
Был
3 года назад