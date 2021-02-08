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Переходите в корзину https://shartut.ru/cart и там сломались плюси и минусы. При увеличении кол-ва товара идет обновление корзины и все, но цена в форме оформления справа не меняется.

3 года назад
denis-chernykl
Денис Черных 
23 годаРоссия
3 года в сервисе
Был
2 года назад