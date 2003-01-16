Доработка магазина на 1С-Битрикс

Нужно натянуть остатки готовой верстки на сайт Opencart. http://bg.fvds.ru/ Пару страниц (корзина и отзывы) + некоторые правки. Скину индивидуально.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Магазин на CMS 1C-Битрикс: Бизнес. Товары из Мой склад. Задача - доделать проект (решили сменить программиста из-за нарушения сроков). Интегрировать верстку в детальной карточке (кнопки, свойства, кол-во товаров из Мой склад должно отображаться на сайте). Настройка накопительной скидки в личном кабинете, история заказов, подписка на рассылку и новости. Настройка эквайринга Тинькофф, ТК СДЭК, Почта России.
Задачи:
1. Каталог
- фильтры: настройка простых фильтров в каждой категории свои, то есть если нет свойства цвет то и фильтра цвет быть не должно и.т.д.
- сортировка (интегрировать иконки из верстки, отображение товаров горизонтально)
- детальная карточка (кол-во товара, в корзину, покупка в один клик, свойства товара)
- быстрый просмотр товара (иконка лупы) (всплывающее окно с кратким содержанием карточки)
- в мобильной версии каталога, сделать отображение фильтров кнопкой - показать/скрыть.
2. Личный кабинет
- моя скидка (в личном кабинете) (накопительная)
- подписка на рассылку (на новости и рассылку, пользователю должно прийти письмо стандартное о том что он подписан на рассылку и ссылка на отписку.)
- мои заказы (стандартно, но соответственно верстки - цвета, шрифты и прочее)
- корзина
- оформление заказа ("Вес, около" меняем на "Общий вес", "Объем, около" убираем.
3. Раздел Скидки и акции
- в товарах нужна галочка чтобы отображались товары в разделе Скидки и акции.
4. Настройка эквайринга Тинькофф (инструкция и доступы уже есть)
5. Настройка СДЭК, Почта России (доступы уже есть).
Задание в описании, ссылку на проект и верстку предоставим в ответе. С агентствами и посредниками не работаем. В ответ на ссылки верстки и проекта, просьба предоставить стоимость, примерные сроки, порядок работы (возможна оплата по безопасной сделки, пост оплата по каждому пункту или 50/50). Или делаете 1 задачу из пункта и оплачиваем аванс за весь пункт.
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