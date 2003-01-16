Доработка магазина на 1С-Битрикс

Магазин на CMS 1C-Битрикс: Бизнес. Товары из Мой склад. Задача - доделать проект (решили сменить программиста из-за нарушения сроков). Интегрировать верстку в детальной карточке (кнопки, свойства, кол-во товаров из Мой склад должно отображаться на сайте). Настройка накопительной скидки в личном кабинете, история заказов, подписка на рассылку и новости. Настройка эквайринга Тинькофф, ТК СДЭК, Почта России.

Задачи:

1. Каталог

- фильтры: настройка простых фильтров в каждой категории свои, то есть если нет свойства цвет то и фильтра цвет быть не должно и.т.д.

- сортировка (интегрировать иконки из верстки, отображение товаров горизонтально)

- детальная карточка (кол-во товара, в корзину, покупка в один клик, свойства товара)

- быстрый просмотр товара (иконка лупы) (всплывающее окно с кратким содержанием карточки)

- в мобильной версии каталога, сделать отображение фильтров кнопкой - показать/скрыть.

2. Личный кабинет

- моя скидка (в личном кабинете) (накопительная)

- подписка на рассылку (на новости и рассылку, пользователю должно прийти письмо стандартное о том что он подписан на рассылку и ссылка на отписку.)

- мои заказы (стандартно, но соответственно верстки - цвета, шрифты и прочее)

- корзина

- оформление заказа ("Вес, около" меняем на "Общий вес", "Объем, около" убираем.

3. Раздел Скидки и акции

- в товарах нужна галочка чтобы отображались товары в разделе Скидки и акции.

4. Настройка эквайринга Тинькофф (инструкция и доступы уже есть)

5. Настройка СДЭК, Почта России (доступы уже есть).

Задание в описании, ссылку на проект и верстку предоставим в ответе. С агентствами и посредниками не работаем. В ответ на ссылки верстки и проекта, просьба предоставить стоимость, примерные сроки, порядок работы (возможна оплата по безопасной сделки, пост оплата по каждому пункту или 50/50). Или делаете 1 задачу из пункта и оплачиваем аванс за весь пункт.