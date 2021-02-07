Интернет-магазин для оптовых клиентов

Рассматриваем CMS: ReadyScript или Shop-Script или ваш обоснованный пример; Нам нужен просто сайт с темой предлагаемой CMS. Функционал необходимые на сайте, кроме базового: - Связь с 1С (обновление цен, остатков, ассортимента, заказы); - Индивидуальные система скидок для клиентов; - Увидеть цену, сделать заказ может только авторизованный пол - Остальные функции более точно прописаны в доп. информации в последнем пункте; - Около 10500 Sku. Все моменты прописаны в "доп. информации" (ознакомьтесь, пожалуйста). Присылайте, примеры интернет-магазинов для оптовых клиентов которые вы делали, если есть.