Запрограммировать автоматическое проведение безопасной сделки на сайте

Сайт, буквально 6 страниц и блог, сейчас в процессе переноса с конструктора WIX на WP.

Сейчас схема проведения сделки (коротко): ко мне обращается одна из сторон (продавец или покупатель), далее мы создаем чат в мессенджере, где обсуждаем детали, после этого покупатель переводит денежные средства мне, я подтверждаю это, продавец отсылает товар, покупатель получает, проверяет, если все ок, то я перевожу деньги продавцу.

Что хочу получить на выходе (коротко):

1. Человек на моем сайте нажимает кнопку "Провести безопасную сделку".

2. Появляется окно, где он указывает Email и телефон второй стороны сделки. На них отсылается автоматически сообщение о начале безопасной сделки.

3. Вторая сторона переходит по ссылке на мой сайт и дает согласие на сделку.

4. На телефон и email первой стороны отсылается подтверждение о согласии на сделку.

5. Первая сторона переходит на сайт, переводит сумму на мой счет.

6. Подтверждение перевода отсылается второй стороне сделки.

7. Вторая сторона отсылает/передает товар и нажимает кнопку на сайте "Товар отправлен"

8. Теперь необходимо первой стороне получить товар и либо закрыть сделку, либо отказаться, указав причину.

9. Как только покупатель закрывает сделку, как успешно завершенную, приходит подтверждение на перевод средств продавцу, у которого система запрашивает реквизиты для зачисления.

10. В этот момент смс и email приходят мне. Я захожу в систему/бэкофисс и проверяю все этапы вручную. Если все ок, то перевожу вручную денежные средства.

Опущены некоторые моменты, которые необходимо будет запрограммировать в процессе работы пошагово: автоматическое прибавление процента гаранта, схема отмены сделки, автоматическое закрытие сделки, совместная работа с платежными системами и пр. Механика несложная, похожа на перекидывание мяча из стороны в сторону.