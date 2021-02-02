Доработки сайта на OpenCart

Нужно доработать сайт на OpenCart.

ТЗ из нескольких пунктов, что-то удалить, что-то добавить по верстке, письмо переделать которое клиенту на почту приходит, особо сложного ничего нет. Более подробно с скринами отправлю кандидатам с отзывами.

Студии и посредники не интересуют.

Работы на день, если есть время. Но сроки не горят можете назвать свои.

Оплата поэтапно, хоть за каждый пункт.

Пишите телеграм для связи.