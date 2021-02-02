Доработки сайта на OpenCart

Интернет-магазин, небольшие настройки, необходимо большое количество похожих цветов товаров переправить на один основной. Описание в файле. Пожалуйста, не предлагайте сделать работу, если Вы не очень компетентны или непунктуальны, магазин работает, эксперименты не приветствуются.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно доработать сайт на OpenCart.
ТЗ из нескольких пунктов, что-то удалить, что-то добавить по верстке, письмо переделать которое клиенту на почту приходит, особо сложного ничего нет. Более подробно с скринами отправлю кандидатам с отзывами.
Студии и посредники не интересуют.
Работы на день, если есть время. Но сроки не горят можете назвать свои.
Оплата поэтапно, хоть за каждый пункт.
Пишите телеграм для связи.
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