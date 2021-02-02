Доработка интернет-магазина на OpenCart

Интернет-магазиныЗакрыт2 заявки1574 просмотра
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Необходимо доработать функционал организации и управления акциями (частично реализован). Настроить варианты отображения цен, время действия и периодичность акций, загрузка CSV.

Интернет-магазин на ocStore 1.5

Есть готовое ТЗ.

OpenCart
3 года назад
rewqaz0000
Валентин 
47 летУкраина
3 года в сервисе
Был
3 года назад