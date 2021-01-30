Сайт на Wordpress

Всем привет. Необходимо настроить магазин на ocStore 3, на готовом шаблоне (мультиязычность, фильтры, упрощение заказа, ЧПУ...). Шаблон, все необходимые модули приобретены и установлены. Технически, пока, ничего делать не нужно. Грубо говоря, накликать настройки из админ ...