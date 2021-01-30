Дописать интернет магазин. Срочно!

Интернет-магазиныЗавершен2 заявки240 просмотров
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Добрый день!

Необходимо дописать интернет магазин .

Ждем примеры работ, стоимость и сроки.

3 года назад
guest_16120189312756
3 года в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
Leonid_Kosminin
Леонид 
21 годРоссия
4 года в сервисе
Был
3 года назад
3 отзыва
3 года назад
$50
1 день
Потребовалось переписать PHP и JS код для корректного вывода товара на странице. Сделал всё качественно и быстро.
Всё прошло хорошо. Советую