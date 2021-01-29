Ускорение сайта по google speed page

На сайте https://kindervund.com.ua/ru/ не корректно работает кнопка поиска в ПК версии. https://prnt.sc/xpvrdq А именно - какой запрос не вставить, по нажатию на лупу перекидывает на страницу поиска https://kindervund.com.ua/index.php?route=product/search где всегда нет товаров. А вот в мобильной версии все ок работает.