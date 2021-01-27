Нужно создать рекламный кабинет в тик токе

Добрый вечер, господа веблансеры! Работа только для хорошо знающих opencart. Итак, нужно в шаблоне (нестандартном) сделать авторизацию и регистрацию (через Simple) в popup и немного подредактировать меню. Вот и все. Для знающих людей это займет полчаса-час. Поэтому жду ...