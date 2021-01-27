Сделать интернет-магазин на CMS

Нужно создать рекламный кабинет в тик токе С гео Украина и показать скрин и видео
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
на CMS опенкарт или джумле
В перспективе будет 50000 товаров (вордпресс+вукомерс не предлагать, будет виснуть)
вот примеры сайтов похожей тематики и функционала:
вот немного другой дизайн(шаблон) https://lavochkashop.ru/
Обязательно должна быть загрузка прайсов с XML с ежедневным обновлением (плагин либо модуль нужен)
Из того что должно быть:
Сразу должен быть модуль внутренней оптимизации сайта под SEO
Корзина, поиск, функции с купонами на скидку, личный кабинет, чат-модуль, меню фильтр...) полный список модулей потом предоставлю
Предлагайте свои варианты на каком CMS лучше сделать, какой шаблон выбрать.
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