Сделать интернет-магазин на CMS

на CMS опенкарт или джумле

В перспективе будет 50000 товаров (вордпресс+вукомерс не предлагать, будет виснуть)

вот примеры сайтов похожей тематики и функционала:

https://home-comfort.kiev.ua/

https://domsky.com.ua/

вот немного другой дизайн(шаблон) https://lavochkashop.ru/

Обязательно должна быть загрузка прайсов с XML с ежедневным обновлением (плагин либо модуль нужен)

Из того что должно быть:

Сразу должен быть модуль внутренней оптимизации сайта под SEO

Корзина, поиск, функции с купонами на скидку, личный кабинет, чат-модуль, меню фильтр...) полный список модулей потом предоставлю

Предлагайте свои варианты на каком CMS лучше сделать, какой шаблон выбрать.