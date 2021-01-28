Интернет магазин под ключ (дизайн + верстка + настройка)

Требуется интернет магазин косметики. С нуля и под ключ. Сразу по оплате скажу - хочу разбить на этапы, то есть дизайн оплачивается отдельно (50 до, 50 после), верстка также и так далее. Чтобы максимально минимизировать риски и с вашей стороны и с моей.

По движку вопрос открыт. Хотел бы услышать от вас доводы за то, что нужно использовать именно Вашу платформу. Так я смогу определиться с выбором.

От движка требуется - сео дружелюбность, так как сайт будет продвигаться в поисковых сетях, удобство управления, большое комьюнити (чтобы не возникло сложностей в поиске разработчика для доработок). Был неудачный опыт с престашоп.