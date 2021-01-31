Правка Opencart

Добрый день, интересует стоимость и возможность оптимизации и продвижение интернет магазина... www.top-oil.com.ua
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Сайт - https://jewellery.by/
Стоит модуль - https://www.opencart.com/index.php?route=marketplace/extension/info&extension_id=27280&filter_license=1&filter_member=vanstudio
Задача модуля делать страны и зоны с разными значениями на 2 или более языков
Т.е в оформлении заказа например страна для англ языка сайта - russian federation
Для русского - Российская федерация. В админке так и настроено, а вот на сайте для любого языка стоит Российская федерация, как указано в модуле - он не влияет на тему. Но не работает. Нужно исправить.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
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