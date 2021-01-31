Правка Opencart

Сайт - https://jewellery.by/

Стоит модуль - https://www.opencart.com/index.php?route=marketplace/extension/info&extension_id=27280&filter_license=1&filter_member=vanstudio

Задача модуля делать страны и зоны с разными значениями на 2 или более языков

Т.е в оформлении заказа например страна для англ языка сайта - russian federation

Для русского - Российская федерация. В админке так и настроено, а вот на сайте для любого языка стоит Российская федерация, как указано в модуле - он не влияет на тему. Но не работает. Нужно исправить.