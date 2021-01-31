Правка Opencart

$7
Интернет-магазиныЗавершен3 заявки804 просмотра
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Сайт - https://jewellery.by/

Стоит модуль - https://www.opencart.com/index.php?route=marketplace/extension/info&extension_id=27280&filter_license=1&filter_member=vanstudio

Задача модуля делать страны и зоны с разными значениями на 2 или более языков

Т.е в оформлении заказа например страна для англ языка сайта - russian federation

Для русского - Российская федерация. В админке так и настроено, а вот на сайте для любого языка стоит Российская федерация, как указано в модуле - он не влияет на тему. Но не работает. Нужно исправить.

OpenCart
3 года назад
niko3
Антон 
29 летРоссия
4 года в сервисе
Был
месяц назад
Выбранный исполнитель
AndrShuk
24 годаРоссия
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
$5
1 день
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Задача была ясна. Всегда был на связи. Отличный заказчик. Рекомендую.