AndrShuk

Андрей Щукин AndrShuk

 
24 годаРоссия/Уфа
3 года на фриланс-бирже
Был
3 года назад
С вас только фтп и задача (возможно еще и база будет нужна)

Здравствуйте.

Знаю и работаю с PHP,  JavaScript, HTML, CSS.

Работа также с JQuery, Bootstrap.

Из CMS систем работаю с OpenCart и Wordpress( Также с WooCommerce ).

PHPJavascriptWordPressOpenCartHTMLCSSBootstrapWooCommercejQuery
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$10
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niko3
Антон 
29 летРоссия
4 года в сервисе
Был
месяц назад
$5
10 баллов
3 года назад
Правка Opencart
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