С вас только фтп и задача (возможно еще и база будет нужна)
Здравствуйте.
Знаю и работаю с PHP, JavaScript, HTML, CSS.
Работа также с JQuery, Bootstrap.
Из CMS систем работаю с OpenCart и Wordpress( Также с WooCommerce ).
Действие аккаунта приостановлено!
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$10
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Отзывы заказчиков
$5
10 баллов
3 года назад
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!