Необходимо настроить технологию турбо страниц для интернет магазина.В отзыве стоимость и сроки пожалуйста!
Простой Интернет-магазин для доставки еды из ресторана
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Возможности: авторизация клиента чтобы не вводить повторно адрес доставки. Автоподстановка адреса в поле ввода из гуглмап. Возможность задания зоны доставки многоугольником в Гуглмап. Возможность задания двух более зон доставки и нескольких точек самовывоза. Заказ поступает на почту с указанием имени зоны доставки.
- Похожие заказы
- Интернет-магазины2 заявкиЗакрыт3 года назад
Есть новый сайт - магазин на платформе https://umi.ru . Необходимо оформить внешний вид в тематике спутникового ТВ, интернет, видеонаблюдение.Интернет-магазины3 заявкиЗакрыт3 года назад
Нужно постить объяаления о продаже вещей на маркетплейсе шафа минимум 1000 объявленийИнтернет-магазины7 заявокЗакрыт3 года назад
Нужно ускорить магазин на Opencart - https://mmawear.ru/ по google speed page. Пишите примерные показатели, какого результата получится добиться и срок выполнения.Интернет-магазины3 заявкиЗакрыт3 года назад
Есть дизайн интернет магазина, нужно выбрать движок на чем лучше делать. Сверстать полностью сайт с лк Интегрировать срм, систему платежей, настроить весь функционал сайта.Интернет-магазины19 заявокЗакрыт3 года назад
- $7
Сайт - https://jewellery.by/ Стоит модуль - https://www.opencart.com/index.php?route=marketplace/extension/info&extension_id=27280&filter_license=1&filter_member=vanstudio Задача модуля делать страны и зоны с разными значениями на 2 или более языков Т.е в оформлении заказа например страна для англ языка сайта - russian federation Для русского - Российская федерация. ...Интернет-магазины1 исполнительЗавершен3 года назад
Добрый день, интересует стоимость и возможность оптимизации и продвижение интернет магазина... www.top-oil.com.uaИнтернет-магазины8 заявокЗакрыт3 года назад
[b]С чем придется работать:[/b] Wordpress WooComerce WP All Import Pro, WooCo Add-On Обьем: 6800 товаров. (есть возможность разбить xml импорт по категориям) 1. Нужно загрузить xml прайс ...Интернет-магазины5 заявокЗакрыт3 года назад
Требуется интернет магазин косметики. С нуля и под ключ. Сразу по оплате скажу - хочу разбить на этапы, то есть дизайн оплачивается отдельно (50 до, 50 после), верстка также и так далее. Чтобы максимально минимизировать ...Интернет-магазины31 заявкаЗакрыт3 года назад
Здравствуйте! Нужно оформить и настроить Ютуб канал для интернет-магазина детских товаров 2080trade.com. Интересует долгосрочное сотрудничество! Успехов,Вам! Спасибо!Интернет-магазины7 заявокЗакрыт3 года назад