Простой Интернет-магазин для доставки еды из ресторана

Интернет-магазиныЗакрыт16 заявок1942 просмотра
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Возможности: авторизация клиента чтобы не вводить повторно адрес доставки. Автоподстановка адреса в поле ввода из гуглмап. Возможность задания зоны доставки многоугольником в Гуглмап. Возможность задания двух более зон доставки и нескольких точек самовывоза. Заказ поступает на почту с указанием имени зоны доставки.

3 года назад
guest_161199482235
3 года в сервисе
Был
3 года назад