Спарсить товары в csv c сайта

$5
Интернет-магазиныЗавершен3 заявки1427 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Спарсить товары в csv c сайта https://www.planeta-sirius.ru/

3 года назад
shweder
Марат 
32 годаРоссия
9 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
Yuriy_Gumeniuk
Юрий 
40 летУкраина
8 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
3 года назад
$5
1 день
Рекомендую
ТЗ озвучено детально и точно. Марат оперативно отвечает на уточнения.
  • Похожие заказы

  • Доработка интернет-магазина WebAsyst

    Необходим специалист для доработок готового интернет-магазина. Требуемый коммерческий опыт работы с движком WebAsyst: от 2 лет Спектр задач: - Верстка  - JS - Доработка админки , привязка данных к верстке

    Интернет-магазины1 заявка
    Закрыт
    3 года назад

  • Создать Интернет магазин

    Действующему магазину товаров для творчества и рукоделия нужно создать интернет магазин.Требования к проекту: дизайн, обязательно лк,интеграция с 1с, платежные системы, доставка и отслеживания товара.

    Интернет-магазины22 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Доработка и продвижение интернет-магазина на OpenCart

    Здравствуйте. Необходимо произвести доработку действующего интернет-магазина на OpenCart. Возможность продвижения в поиске. Вопросы, которые необходимо подредактировать изложены в ТЗ. Надеемся на длительное и плодотворное сотрудничество. Бюджет договорной

    OpenCart
    Интернет-магазины1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Настроить магазин на ocStore 3

    Всем привет. Необходимо настроить магазин на ocStore 3, на готовом шаблоне (мультиязычность, фильтры, упрощение заказа, ЧПУ...). Шаблон, все необходимые модули приобретены и установлены. Технически, пока, ничего делать не нужно. Грубо говоря, накликать настройки из админ ...

    Интернет-магазины3 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Поддержка сайта на Magent

    Ищем разработчика на поддержку интернет-магазина по продаже мебели и мебельной фурнитуры. Сайт разработан на Magento. Среднее количество часов работы в месяц от 2-12/16 (По договоренности). Стоимость часа договорная. Для уточнения деталей, пожалуйста, пишите в ЛС Обязательные требования- ...

    Интернет-магазины4 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Простой Интернет-магазин для доставки еды из ресторана

    Возможности: авторизация клиента чтобы не вводить повторно адрес доставки. Автоподстановка адреса в поле ввода из гуглмап. Возможность задания зоны доставки многоугольником в Гуглмап. Возможность задания двух более зон доставки и нескольких точек самовывоза. Заказ поступает ...

    Интернет-магазины16 заявок
    Закрыт
    3 года назад