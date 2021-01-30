Настроить магазин на ocStore 3

Интернет-магазиныЗакрыт3 заявки1613 просмотров
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Всем привет. Необходимо настроить магазин на ocStore 3, на готовом шаблоне (мультиязычность, фильтры, упрощение заказа, ЧПУ...). Шаблон, все необходимые модули приобретены и установлены. Технически, пока, ничего делать не нужно. Грубо говоря, накликать настройки из админ панели. Единственное, чего не хватает, одного варианта доставки, но это обговорим.

Краткое описание тут

3 года назад
AnastasiyaGr
Анастасия 
31 годУкраина
5 лет в сервисе
Была
год назад
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