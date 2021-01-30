Создание магазина на платформе storeland

Действующему магазину товаров для творчества и рукоделия нужно создать интернет магазин.Требования к проекту: дизайн, обязательно лк,интеграция с 1с, платежные системы, доставка и отслеживания товара.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Специалиста знающий работу платформы storeland.
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