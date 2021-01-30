Доработка функционала сайта на OpenCart (сборка ocStore 3.0)

Интернет-магазиныЗакрыт5 заявок1316 просмотров
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Добавить новый функционал на сайт продажи фермерских продуктов . Более подробно в ТЗ https://docs.google.com/spreadsheets/d/1-VrxsWfdR3va7jqluXfvYAhO1RxxlnprukmlMgFPPFE/edit#gid=0

OpenCart
3 года назад
guest_16122360032222
3 года в сервисе
Был
3 года назад