Предложить оптимальный способ добавления товаров в Битриксе

Интернет-магазиныЗакрыт5 заявок1237 просмотров
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Нужно предложить наиболее оптимальный способ загрузки товаров на сайт (Битрикс). Также настроить все под наши нужды и научить работать с этим. На данный момент добавляем товары на сайт через админ панель (кнопка добавить товар), через визуальный редактор в каталоге и через самописный вариант таблицы (см. скриншот). Как вариант доработать эту таблицу с возможностью загрузки фото не только под товары 360, но и возможности добавления определенного количества фотографий на товар. 

3 года назад
maxbic
Максим 
28 летРоссия
3 года в сервисе
Был
3 года назад