Предложить оптимальный способ добавления товаров в Битриксе

Нужно предложить наиболее оптимальный способ загрузки товаров на сайт (Битрикс). Также настроить все под наши нужды и научить работать с этим. На данный момент добавляем товары на сайт через админ панель (кнопка добавить товар), через визуальный редактор в каталоге и через самописный вариант таблицы (см. скриншот). Как вариант доработать эту таблицу с возможностью загрузки фото не только под товары 360, но и возможности добавления определенного количества фотографий на товар.