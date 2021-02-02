Добавить новый функционал на сайт продажи фермерских продуктов . Более подробно в ТЗ https://docs.google.com/spreadsheets/d/1-VrxsWfdR3va7jqluXfvYAhO1RxxlnprukmlMgFPPFE/edit#gid=0
Предложить оптимальный способ добавления товаров в Битриксе
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно предложить наиболее оптимальный способ загрузки товаров на сайт (Битрикс). Также настроить все под наши нужды и научить работать с этим. На данный момент добавляем товары на сайт через админ панель (кнопка добавить товар), через визуальный редактор в каталоге и через самописный вариант таблицы (см. скриншот). Как вариант доработать эту таблицу с возможностью загрузки фото не только под товары 360, но и возможности добавления определенного количества фотографий на товар.
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