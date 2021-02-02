Скопировать сайт и натянуть на WP

$105
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Нужно скопировать сайт вместе с функционалом и натянуть на wp.

Основной функционал и страницы:1. Главная, о нас, форма обратной связи;2. Страница товаров с фильтрами;3. Страница товара с описанием и формой для скачивания;4. Блог, с механизмом добавления комментариев и статей.Наполнять сайт не нужно. Необходимо, чтобы все перечисленные функции были в хорошей обертке и по завершению добавить для теста несколько товаров, статей (все предоставлю).Ссылку отправлю в ЛС

АНТИБОТ: WORDPRESS

3 года назад
Rod9
27 летРоссия
3 года в сервисе
Был
2 года назад