Скопировать сайт и натянуть на WP

Нужно скопировать сайт вместе с функционалом и натянуть на wp.

Основной функционал и страницы:1. Главная, о нас, форма обратной связи;2. Страница товаров с фильтрами;3. Страница товара с описанием и формой для скачивания;4. Блог, с механизмом добавления комментариев и статей.Наполнять сайт не нужно. Необходимо, чтобы все перечисленные функции были в хорошей обертке и по завершению добавить для теста несколько товаров, статей (все предоставлю).Ссылку отправлю в ЛС

АНТИБОТ: WORDPRESS